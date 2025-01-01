K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 59: Rietz Tod
23 Min.Ab 12
Missglückter Undercover-Einsatz: Um einen Menschenhändlerring auffliegen zu lassen, begibt sich Kommissarin Rietz verdeckt ins Rotlichtmilieu. Doch ihre Tarnung fliegt auf und der Kontakt zum K 11 bricht ab. Kommissar Grass sucht fieberhaft nach seiner Kollegin und findet sie auf einem verlassenen Bau-Gelände, blutverschmiert und leblos.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
