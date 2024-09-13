Naschen bis zum UmfallenJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 66: Naschen bis zum Umfallen
23 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12
Auf dem Weg ins K 11 bleibt ein Wagen direkt vor den Kommissaren mitten auf der Straße stehen. Der Fahrer sitzt leblos hinterm Steuer. Alle Wiederbelebungsversuche scheitern. Der Mann ist tot. Was wie ein natürlicher Tod aussieht entpuppt sich als geplanter Mord. Der Familienvater hat vergiftete Pralinen gegessen ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
