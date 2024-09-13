Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Naschen bis zum Umfallen

SAT.1Staffel 11Folge 66vom 13.09.2024
Naschen bis zum Umfallen

Naschen bis zum UmfallenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 66: Naschen bis zum Umfallen

23 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12

Auf dem Weg ins K 11 bleibt ein Wagen direkt vor den Kommissaren mitten auf der Straße stehen. Der Fahrer sitzt leblos hinterm Steuer. Alle Wiederbelebungsversuche scheitern. Der Mann ist tot. Was wie ein natürlicher Tod aussieht entpuppt sich als geplanter Mord. Der Familienvater hat vergiftete Pralinen gegessen ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen