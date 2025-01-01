K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 74: Unschuldslamm
22 Min.Ab 12
Nach jahrelangen Ermittlungen und Undercover-Einsätzen ist es den Kommissaren vom K 11 endlich gelungen, eine Kronzeugin gegen Drogenboss Henning B. aufzutreiben: Seine eigene Frau! Kommissarin Alexandra Rietz übernimmt den Personenschutz der Zeugin und gerät damit ebenfalls ins Visier der Drogenmafia.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1