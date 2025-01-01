K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 75: Freier Fall
23 Min.Ab 12
Eine Fallschirmspringerin fällt vom Himmel, direkt vor die Füße eines Bauern. Schnell wird klar, der Fallschirm wurde manipuliert. Die Kommissare vom K 11 vernehmen den geschockten Augenzeugen. Doch ist der Mann wirklich so betroffen, wie er scheint? Denn die Tote ist dem Bauern nicht unbekannt. Seit Wochen kämpft er für die Schließung ihrer Fallschirmschule. Hat er mit dieser Tat einen Schlussstrich gezogen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1