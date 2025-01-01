K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 76: African Lover
23 Min.Ab 12
Mordanschlag auf einen Afrikaner. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare vom K 11 auf ein mysteriöses Flirtprofil des gutaussehenden jungen Mannes. Dort wimmelt es von Frauenbekanntschaften, Liebeserklärungen und Lügen. Er gibt vor, in ärmlichen Verhältnissen in Afrika zu wohnen und bittet die Frauen um Geld. Ist eine von ihnen hinter sein Geheimnis gekommen und hat sich gerächt?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1