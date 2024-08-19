Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod an der Uni

SAT.1Staffel 11Folge 87vom 19.08.2024
Tod an der Uni

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 87: Tod an der Uni

23 Min.Folge vom 19.08.2024Ab 12

Der Psychologiestudent Benjamin S. bricht auf offener Straße zusammen und stirbt. Todesursache: Eine Überdosis Antidepressiva und Alkohol. Sein Umfeld vermutet: Benjamin S. hat sich selbst umgebracht, weil er mit seiner Homosexualität nicht klar kam. Doch sein bester Freund weiß es besser: Der 23-Jährige war alles andere als schwul. Und in der Damenwelt hat er sich einige Feinde gemacht ...

