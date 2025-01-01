Grenzenloser FreundschaftsdienstJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 93: Grenzenloser Freundschaftsdienst
23 Min.Ab 12
Juliane S. verschwindet spurlos. Die Fahndung nach der verheirateten Frau bringt schnell traurige Gewissheit - ihr Wagen wird auf einem verlassenen Parkplatz gefunden, ihre Leiche nur wenige hundert Meter weiter in einem See treibend. Ihr Mörder hinterlässt eine perverse Spur für die Kommissare: ein Tierköder im Mund der Frau.
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12Gewalt
Copyrights:© SAT.1