Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Filmriss

SAT.1Staffel 11Folge 97
Filmriss

FilmrissJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 97: Filmriss

23 Min.Ab 12

Eigentlich wollte er die Hochzeitsnacht mit seiner Frau verbringen, doch stattdessen findet sich Michael Nasebands Bekannter Paluschke am nächsten Morgen mit den Kommissaren Grass und Naseband verkatert in seiner Hotelsuite wieder. Nicht nur von der Ehefrau fehlt jede Spur, sondern auch von den Erinnerungen an die vergangene Nacht. Schritt für Schritt versuchen sie herauszufinden, wie aus der Traumhochzeit ein Albtraum werden konnte ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen