K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 97: Filmriss
23 Min.Ab 12
Eigentlich wollte er die Hochzeitsnacht mit seiner Frau verbringen, doch stattdessen findet sich Michael Nasebands Bekannter Paluschke am nächsten Morgen mit den Kommissaren Grass und Naseband verkatert in seiner Hotelsuite wieder. Nicht nur von der Ehefrau fehlt jede Spur, sondern auch von den Erinnerungen an die vergangene Nacht. Schritt für Schritt versuchen sie herauszufinden, wie aus der Traumhochzeit ein Albtraum werden konnte ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1