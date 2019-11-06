K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 101: Der geplante Tod
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Eine junge Frau liegt erschossen in ihrer Wohnung, in ihrem Abschiedsbrief steht, dass sie sich mit ihrem Ehemann gemeinsam umbringen wollte, aber der ist verschwunden. Die Cousine des Opfers verdächtigt den Vermissten, aber dann kommen die Kommissare hinter das Geheimnis der Toten: Sie hatte eine Affäre mit dem Ehemann ihrer Cousine. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1