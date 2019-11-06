Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 3Folge 21vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein Mann wird im Park von hinten erschossen - der Tote war Bodyguard und führte gemeinsam mit seinem Bruder eine Security-Firma. Die Klientin des Mannes, die den Anschlag hautnah miterlebte, taucht in Todesangst unter, weil sie glaubt, dass sie ermordet werden sollte. Als die Kommissare sie finden, wird erneut scharf geschossen... Rechte: Sat.1

