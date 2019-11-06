Tödlicher Rock 'n' RollJetzt kostenlos streamen
Folge 102: Tödlicher Rock 'n' Roll
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Der Sänger einer Rockband wird ermordet in einem Schrebergartenhaus gefunden - ein Rentner aus der Kolonie hatte häufig heftige Auseinandersetzungen mit dem Mann. Aber auch der Sänger einer verfeindeten Band hat ein Motiv, den verhassten Konkurrenten aus dem Weg zu räumen: Beide wollten in einem Musikwettbewerb einen Plattenvertrag gewinnen. Rechte: Sat.1
