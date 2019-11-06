Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 105vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019

Als eine querschnittsgelähmte Frau überfallen und niedergestochen wird, hat ihre Pflegerin einen Verdacht: die drogenabhängige Tochter. Immer wieder kam es zum Streit zwischen Mutter und Tochter. Und tatsächlich, das lange Vorstrafenregister des Mädchens erhärtet den Verdacht. Als die Kommissare sie auf dem Straßenstrich ausfindig machen, wird sie vor ihren Augen erschossen. Rechte: Sat.1

