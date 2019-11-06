Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tochter in Todesangst

SAT.1 Staffel 3 Folge 106 vom 06.11.2019
23 Min. Folge vom 06.11.2019

Die Tochter eines reichen Unternehmerehepaares ist verschwunden - Blutspuren im Wohnzimmer deuten auf eine Entführung hin. Tatsächlich meldet sich kurze Zeit später ein Unbekannter per Telefon und verlangt 500.000 Euro Lösegeld. Der Verdacht fällt auf einen ehemaligen Angestellten des Unternehmers: Er hat hohe Schulden und wurde vor kurzem entlassen. Rechte: Sat.1

SAT.1
