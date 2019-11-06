K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 111: Tödliche Mutterliebe
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Mann liegt erstochen im Wald. Das Opfer und seine Freunde veranstalteten regelmäßig Saufgelage mit Prostituierten in einer Waldhütte. Die Ehefrauen wissen angeblich von nichts. Dann finden die Kommissare ein grausames Video. Die Männer hatten vor dem Mord nicht nur Prostituierte bestellt, sondern auch ein unschuldiges Mädchen vergewaltigt. Rechte: Sat.1
