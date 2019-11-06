Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 3Folge 113vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019

Eine Prostituierte wird brutal ermordet aufgefunden. Sie ist das dritte Opfer eines grausamen Serienkillers. Die Kommissare entdecken immer mehr Parallelen zu dem Prostituierten-Mörder "Jack the Ripper", der 1888 in London sein Unwesen trieb. Ein neu erschienenes Buch über Jack the Ripper, scheint die Inspiration für den gegenwärtigen Mörder zu sein. Rechte: Sat.1

