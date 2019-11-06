Jagd eines SerienkillersJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 113: Jagd eines Serienkillers
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Eine Prostituierte wird brutal ermordet aufgefunden. Sie ist das dritte Opfer eines grausamen Serienkillers. Die Kommissare entdecken immer mehr Parallelen zu dem Prostituierten-Mörder "Jack the Ripper", der 1888 in London sein Unwesen trieb. Ein neu erschienenes Buch über Jack the Ripper, scheint die Inspiration für den gegenwärtigen Mörder zu sein. Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1