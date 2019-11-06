K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 22: Mörderische Sex-WG
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Die drei Bewohnerinnen einer Internet-WG werden rund um die Uhr gefilmt - trotzdem verschwindet ein Mädchen spurlos. Der Freund der Vermissten beschuldigt den Internet-Chef, weil die Mädchen angeblich von ihm ausgenutzt werden. Der Mann behauptet allerdings, dass das ganze Projekt absolut seriös ist... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1