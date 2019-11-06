K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 23: Tod im Schlosskeller
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Während Staatsanwalt Kirkitadse bei einer Anwältin zum Abendessen eingeladen ist, wird die Gastgeberin in ihrem Weinkeller erschossen. Alle Spuren führen zum verschuldeten Ehemann des Opfers, aber der saß zur Tatzeit mit dem Staatsanwalt am Tisch und hat somit ein hieb- und stichfestes Alibi. Dann finden die Kommissare heraus, dass der treu sorgende Ehemann und Vater eine Affäre hat... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1