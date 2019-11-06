Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 25vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019

Eine schwangere Putzfrau wird in Anwesenheit der Kommissare entlassen - zwei Tage später ist der Personalchef der Reinigungsfirma tot. Seine Ehefrau beschreibt ihn als liebenden Ehemann, seine Angestellten hingegen als skrupelloses Schwein. Eine versteckte Videokamera im Büro des Toten entlarvt ihn tatsächlich als sexgieriges Monster! Die Putzfrauen mussten auf seine unmoralischen Angebote eingehen, um ihren Job zu behalten... Rechte: Sat.1

SAT.1
