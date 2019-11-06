K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 27: Die sündige Erbin
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Bei der Kontrolle eines Lkws machen die Kommissare eine Entdeckung: Eine männliche Leiche liegt im Laderaum - eingerollt in einen Teppich. Bei dem Toten handelt es sich um den Chef einer Speditionsfirma. Die Schwester des Opfers beschuldigt seine Frau, weil sie ein Sexvideo gefunden hat, dass die Schwägerin mit ihrem Liebhaber zeigt... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1