K 11 - Kommissare im Einsatz

Der perverse Hausmeister

SAT.1Staffel 3Folge 28vom 06.11.2019
Folge 28: Der perverse Hausmeister

22 Min.Folge vom 06.11.2019

Alexandra Rietz ist auf der Suche nach einer neuen Wohnung und hat einen Besichtigungstermin mit dem Hausmeister Ernst Schildhauer. Er zeigt ihr die Wohnung von Gabi Klein - die jetzige Mieterin will angeblich zum Monatsende ausziehen. Alexandra gefällt die Wohnung, der Hausmeister deutet allerdings an, dass es etliche Interessenten gibt und er sich für die 'netteste` Frau entscheiden würde ... Bevor Alexandra reagieren kann, geht die Tür auf und Gabi Klein kommt herein: Sie hat ihre Wohnung überhaupt nicht gekündigt! Schildhauer zeigt ihr ein Kündigungsschreiben von der Hausverwaltung - Gabi Klein wusste nichts davon. Rechte: Sat.1

