K 11 - Kommissare im Einsatz

Kommissarin in Todesangst

SAT.1Staffel 3Folge 30vom 06.11.2019
22 Min.Folge vom 06.11.2019

Alexandra Rietz wird in aller Öffentlichkeit entführt. Ihre Kollegen Branco Vukovic und Michael Naseband gehen zunächst von einem Racheakt aus. Schnell stellt sich heraus, dass nicht die Kommissarin, sondern die Tochter eines erfolgreichen Geschäftsmannes entführt werden sollte. Als die Kidnapper ihren Fehler bemerken, drehen sie durch... Rechte: Sat.1

SAT.1
