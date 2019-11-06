Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexmonster im Park

SAT.1Staffel 3Folge 31vom 06.11.2019
Sexmonster im Park

Sexmonster im ParkJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 31: Sexmonster im Park

22 Min.Folge vom 06.11.2019

Eine blonde Frau wird beim Joggen im Park vergewaltigt und ermordet. Bereits zwei Jahre zuvor wurde im gleichen Park ebenfalls eine Blondine vergewaltigt und ermordet. Der Namen eines Mannes taucht in beiden Fällen auf - damals hatte die Polizei ihn verdächtigt, aber sein Alibi war wasserdicht ...

