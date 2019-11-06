K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 31: Sexmonster im Park
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Eine blonde Frau wird beim Joggen im Park vergewaltigt und ermordet. Bereits zwei Jahre zuvor wurde im gleichen Park ebenfalls eine Blondine vergewaltigt und ermordet. Der Namen eines Mannes taucht in beiden Fällen auf - damals hatte die Polizei ihn verdächtigt, aber sein Alibi war wasserdicht ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1