K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 32: Mit Vollgas in den Tod
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein skrupelloser Autoraser tötet einen Rentner und begeht Fahrerflucht. Ein junger Mann gerät unter Verdacht, bestreitet jedoch die Tat - kurze Zeit später nimmt er sich das Leben und hinterlässt einen Schuldbrief. Seine Freundin glaubt nicht, dass es Selbstmord war und gibt den Kommissaren einen Hinweis: Sie und ihr Freund haben in der Tatnacht an einem illegalen Autorennen teilgenommen ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1