Sexsünden einer FreundinJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 35: Sexsünden einer Freundin
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Alexandra Rietz macht in einem Sonnenstudio eine grausame Entdeckung: Die Besitzerin wurde ermordet. Eine Überwachungskamera führt zu den Verdächtigen: ein heißblütiger Verehrer, mit dem die Frau in der Nacht zuvor Sex hatte, ein brutaler Exfreund, bei dem sie hoch verschuldet war, und eine intrigante Teilhaberin, die die Einnahmen des Sonnenstudios unterschlagen hat ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1