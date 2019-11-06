Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Schönheitswahn

SAT.1Staffel 3Folge 40vom 06.11.2019
Folge 40: Tödlicher Schönheitswahn

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Der Chefarzt einer Schönheitsklinik liegt ermordet auf seinem OP-Tisch - der Oberarzt vermutet eine Gruppe von politischen Aktivisten hinter der Tat. Sie wollen, dass die Beauty-Klinik schließt und somit dem Schönheitswahn ein Ende machen. Immer wieder haben sie den Chefarzt mit Drohmails bombardiert und vor tödlichen Konsequenzen gewarnt ... Rechte: Sat.1

