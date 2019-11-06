K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 41: Tod in der Kirche
23 Min.Folge vom 06.11.2019
In einer Kirche wird ein Toter gefunden, der betend vor dem Altar kniet. Die Obduktion ergibt, dass der Mann mitten im Sommer erfroren ist. Er wohnte in einer WG von Hausbesetzern - Branco Vukovic wird dort undercover eingeschleust. In dem besetzten Haus findet er neben einer riesigen Gefriertruhe ein Versteck mit Falschgeld. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1