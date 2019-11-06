Rache eines LiebesopfersJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 42: Rache eines Liebesopfers
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Kommissare werden Zeugen eines Tankstellenüberfalls - einer der Pächter wird dabei lebensbedrohlich verletzt. Wie es scheint, war der Überfall gut geplant: Der Kompagnon des Opfers würde finanziell von seinem Tod profitieren, doch der lenkt den Verdacht auf die Ehefrau. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1