K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 46: Vater ohne Moral
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Als ein reicher Geschäftsmann erschlagen wird, ist seine Frau von der schrecklichen Nachricht kaum betroffen. Die Ehe der beiden war am Ende, schon lange hat sie eine geheime Affäre. Auch der Tote hat ein Geheimnis: Er belästigte eine Angestellte über Monate hinweg. Kurz vor seinem Tod versuchte er sogar, das Mädchen zu vergewaltigen. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1