SAT.1Staffel 3Folge 47vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019

Als ein Mädchen und ihr Kindermädchen auf dem Weg zur Schule verschwinden, deutet alles auf eine Entführung hin. Tatsächlich meldet sich ein Unbekannter per Telefon und verlangt 100.000 Euro Lösegeld. Dann finden die Kommissare heraus, dass der Vater der Entführten in illegale Geschäfte verwickelt ist: Er schmuggelt Diamanten. Rechte: Sat.1

SAT.1
