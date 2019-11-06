K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 47: Grausame Beschneidung
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Als ein Mädchen und ihr Kindermädchen auf dem Weg zur Schule verschwinden, deutet alles auf eine Entführung hin. Tatsächlich meldet sich ein Unbekannter per Telefon und verlangt 100.000 Euro Lösegeld. Dann finden die Kommissare heraus, dass der Vater der Entführten in illegale Geschäfte verwickelt ist: Er schmuggelt Diamanten. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1