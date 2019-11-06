K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 48: Rache eines Verlierers
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Agent für Krimiautoren liegt erstochen in seinem Büro. Kurz vor seinem Tod hatte er ein Treffen mit einer Autorin - sie ist die Letzte, die ihn lebend gesehen hat. Doch die junge Frau ist seit dem Mord spurlos verschwunden. Immer wieder finden die Kommissare versteckte Hinweise, die sie zur letzten Zeugin führen, doch es scheint unmöglich, sie zu fassen. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1