K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 52: Tödliche Verlockung
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Anwalt wird mitten in der Nacht vor seiner Kanzlei erschossen. Seine Ehefrau verdächtigt die Geliebte ihres Mannes, weil er angeblich die Affäre beenden wollte - die Geliebte behauptet genau das Gegenteil. Dann finden die Kommissare heraus, dass die Geliebte des Toten einen zweiten Liebhaber hat. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1