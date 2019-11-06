Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 53vom 06.11.2019
Folge 53: Mörderisches Horrorvideo

22 Min.Folge vom 06.11.2019

Nachdem eine Studentin niedergestochen worden ist, finden die Kommissare ein geheimes Videoband, auf dem der Mord an der Frau zu sehen ist - der Täter ist maskiert. In Verdacht gerät der Freund des Opfers, weil die Frau ihn mit ihrem Professor betrogen hat. Auch die Ehefrau des Professors scheint schockiert: Wer von ihnen wusste von der heimlichen Liebe? Rechte: Sat.1

SAT.1
