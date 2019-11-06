Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 55vom 06.11.2019
Tödlicher Zickenkrieg

22 Min.Folge vom 06.11.2019

Nachdem ein erfolgreicher Architekt in seinem Büro erstochen wurde, steht seine hochschwangere Ehefrau unter Schock und belastet ihre Schwester. Die stand nämlich mit dem Opfer im harten Konkurrenzkampf um den Chefposten des Architekturbüros. Als dann auch noch das Überwachungsvideo eine vermummte Frau als Mörderin zeigt, scheint der Fall klar ... Rechte: Sat.1

SAT.1
