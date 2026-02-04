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K 11 - Kommissare im Einsatz

Doppelmord aus Leidenschaft

SAT.1Staffel 3Folge 56vom 04.02.2026
Doppelmord aus Leidenschaft

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 56: Doppelmord aus Leidenschaft

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Zwei junge Frauen werden in einem Loft hingerichtet - beide arbeiteten in einer Pharmafirma: die eine als Praktikantin, die andere als Putzfrau. Angeblich hatte der verheiratete Chef der Firma keinen privaten Kontakt zu den beiden Frauen, doch dann tauchen Sexfotos auf. Sie beweisen, dass der Chef eine Affäre mit seiner Praktikantin hatte. Die Putzfrau war im vierten Monat schwanger ...

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