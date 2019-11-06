Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 58vom 06.11.2019
Folge 58: Mord im Mädchen-Internat

22 Min.Folge vom 06.11.2019

In einem Mädchen-Internat wird eine Schülerin der 13. Klasse ermordet. Zwei Mitschülerinnen geraten unter Verdacht - sie haben beide ein Geheimnis: Die eine hat eine Affäre mit ihrem Lehrer, die andere ist drogensüchtig. Doch dann behauptet eine Schülerin, dass eigentlich sie Opfer des Anschlags werden sollte. Rechte: Sat.1

