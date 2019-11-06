K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 60: Mörderische Grillparty
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Auf den Abteilungsleiter eines Baumarktes wird ein Anschlag verübt, den er nur knapp überlebt. Noch am selben Abend versucht es der Täter erneut - mit Erfolg. Der Tote hatte zahlreiche Feinde, denn er war ein streitsüchtiger Zeitgenosse, ein neidischer Arbeitskollege, boshafte Nachbarn und die Ehefrau kommen in Frage. Doch dann entdecken die Kommissare ein Videoband ... Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1