Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderische Grillparty

SAT.1Staffel 3Folge 60vom 06.11.2019
Mörderische Grillparty

Mörderische GrillpartyJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 60: Mörderische Grillparty

22 Min.Folge vom 06.11.2019

Auf den Abteilungsleiter eines Baumarktes wird ein Anschlag verübt, den er nur knapp überlebt. Noch am selben Abend versucht es der Täter erneut - mit Erfolg. Der Tote hatte zahlreiche Feinde, denn er war ein streitsüchtiger Zeitgenosse, ein neidischer Arbeitskollege, boshafte Nachbarn und die Ehefrau kommen in Frage. Doch dann entdecken die Kommissare ein Videoband ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen