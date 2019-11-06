Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 61vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein Familienvater wird ermordet aufgefunden. Er hat ein Doppelleben geführt: Neben seiner Ehefrau hatte er eine Geliebte. Beide Frauen haben ein Alibi und angeblich nichts von einander gewusst. Die Kommissare finden heraus, dass die Ehefrau ihrem verstorbenen Mann nachspioniert hat. Rechte: Sat.1

