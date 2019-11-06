Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 3 Folge 64 vom 06.11.2019
An einem Seeufer wird die Wasserleiche eines Tauchers angeschwemmt. Eine Spur führt die Kommissare zu einer kriminellen Jugendbande - die Jungs streiten ab, mit dem Mord in Verbindung zu stehen. Um an handfeste Beweise zu kommen, schleust sich Kommissar Vukovic in die Jugendbande ein. Bei seinem Undercover-Einsatz macht er eine unglaubliche Entdeckung und gerät dabei in Lebensgefahr. Rechte: Sat.1

