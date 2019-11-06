Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliches Tattoo

SAT.1Staffel 3Folge 65vom 06.11.2019
Tödliches Tattoo

Tödliches TattooJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 65: Tödliches Tattoo

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Eine Frau wurde erwürgt - kurz vor ihrem Tod hatte der Mörder ihr ein Stück Haut herausgeschnitten, worauf der Name ihres Exfreundes tätowiert war. Der Mann verdächtigt ihren neuen Freund, weil er rasend vor Eifersucht war und ihn das Tattoo störte. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen