Familie in LebensgefahrJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 66: Familie in Lebensgefahr
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Immobilienmakler hat einen Drohbrief erhalten, in dem der Mord an seiner gesamten Familie angekündigt wird. Sein Stiefsohn gerät unter Verdacht, weil er aus der noblen Villa seiner Eltern ausziehen musste, weil er sich ständig mit seinem Stiefvater gestritten hat. Dann wird der Hund der Familie erstochen, und der Makler erhält erneut eine Drohung. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1