K 11 - Kommissare im Einsatz

Hochzeit im K 11

SAT.1Staffel 3Folge 68vom 06.11.2019
Hochzeit im K 11

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 68: Hochzeit im K 11

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Auf einer Hochzeitsfeier wird der Bräutigam ausgeraubt. Seine frisch vermählte Ehefrau hat ein pikantes Alibi: Während der Tatzeit hatte sie Sex mit dem Hochzeitsmusiker. Die Kommissare ermitteln, dass bereits mehrere Hochzeitspaare während ihrer Feier ausgeraubt worden sind - die Paare haben alle in einer Kirche geheiratet... Rechte: Sat.1

