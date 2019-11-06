Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Voodoo-Zauber

SAT.1Staffel 3Folge 71vom 06.11.2019
Tödlicher Voodoo-Zauber

Tödlicher Voodoo-ZauberJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 71: Tödlicher Voodoo-Zauber

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein Künstler und seine Freundin werden ermordet - der Tote war besonders bei Frauen sehr beliebt. Eine seiner ehemaligen Geliebten ist von ihm schwanger, aber die Frau ist verheiratet. Ihr zeugungsunfähiger Ehemann gerät unter Verdacht, aber auch die Voodoo-Priesterin, die eng mit dem Künstler zusammengearbeitet hat, hatte offensichtlich mehr als nur berufliches Interesse an dem Frauenheld. Rechte: Sat.1

SAT.1
