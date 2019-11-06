Tödlicher Voodoo-ZauberJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 71: Tödlicher Voodoo-Zauber
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Künstler und seine Freundin werden ermordet - der Tote war besonders bei Frauen sehr beliebt. Eine seiner ehemaligen Geliebten ist von ihm schwanger, aber die Frau ist verheiratet. Ihr zeugungsunfähiger Ehemann gerät unter Verdacht, aber auch die Voodoo-Priesterin, die eng mit dem Künstler zusammengearbeitet hat, hatte offensichtlich mehr als nur berufliches Interesse an dem Frauenheld. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1