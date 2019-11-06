K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 72: Tödliche Sexspiele
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Auf einer Sexparty stirbt eine schwangere Frau an vergiftetem Kokain. Der Gastgeber und seine Frau haben die Tote angeblich noch nie gesehen, aber der Mann lügt. Er hatte ein Verhältnis mit dem Opfer und war Vater ihres ungeborenen Kindes. Aber nicht nur er hat ein Mordmotiv, auch seine Ehefrau gerät ins Visier der Kommissare. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
