K 11 - Kommissare im Einsatz

Ehefrau auf Abwegen

SAT.1Staffel 3Folge 80vom 06.11.2019
Folge 80: Ehefrau auf Abwegen

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Eine Frau liegt schwer verletzt am Straßenrand - sie wurde überfahren, der Fahrer ist flüchtig. Die Familie verdächtigt den Exfreund der Schwerverletzten, weil er es angeblich nicht verkraften kann, dass sie ihn verlassen hat. Dann stellt sich heraus, dass das Opfer im dritten Monat schwanger ist, ihr Ehemann ist jedoch zeugungsunfähig ... Rechte: Sat.1

