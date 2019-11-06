Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die lesbische Ehefrau

SAT.1Staffel 3Folge 82vom 06.11.2019
Folge 82: Die lesbische Ehefrau

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Eine verheiratete Frau liegt ermordet in einem Hotelzimmer - alles deutet auf eine Liebesnacht hin. Kurz vor ihrem Tod hatte sie sich mit einer lesbischen Frau getroffen, die überall nur als "Sexy Secret" bekannt ist. Alexandra Rietz ermittelt undercover im Lesbenmilieu, um die Verdächtige zu finden. Plötzlich taucht der Witwer auf, um sich an der vermeintlichen Geliebten zu rächen. Rechte: Sat.1

SAT.1
