K 11 - Kommissare im Einsatz

Der alte Haustyrann

SAT.1Staffel 3Folge 83vom 06.11.2019
Folge 83: Der alte Haustyrann

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Auf eine illegale Einwanderin aus Kuba wird ein Anschlag verübt. Sie kommt ins Krankenhaus, aber verschwindet von dort spurlos. Auf der Suche nach ihr enthüllen die Kommissare: Die Kubanerin hatte eine Affäre mit einem verheirateten Mann und wollte in Deutschland bleiben. Als die Frau tot aufgefunden wird, gerät die Familie des Mannes in Verdacht. Rechte: Sat.1

