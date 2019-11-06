K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 83: Der alte Haustyrann
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Auf eine illegale Einwanderin aus Kuba wird ein Anschlag verübt. Sie kommt ins Krankenhaus, aber verschwindet von dort spurlos. Auf der Suche nach ihr enthüllen die Kommissare: Die Kubanerin hatte eine Affäre mit einem verheirateten Mann und wollte in Deutschland bleiben. Als die Frau tot aufgefunden wird, gerät die Familie des Mannes in Verdacht. Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
