K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 84: Hochzeit mit Todesfolge
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Eine junge Frau soll an plötzlichem Herzversagen gestorben sein, aber ihre Schwester glaubt nicht an ihren natürlichen Tod und wendet sich an die Kommissare. Das Opfer ist bereits die dritte Ehefrau des Witwers, alle seine Ehefrauen starben an plötzlichem Herzversagen. Auffällig ist auch, dass immer der gleiche Arzt die Totenscheine ausgestellt hat. Alexandra Rietz ermittelt undercover. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
