Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Naseband unter Beschuss

SAT.1Staffel 3Folge 85vom 06.11.2019
Naseband unter Beschuss

Naseband unter BeschussJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 85: Naseband unter Beschuss

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein Paintball-Spieler wird auf der Straße von einem Stahlgeschoss tödlich getroffen. Die Ermittlungen führen die Kommissare zu dem Betreiber einer Paintball-Halle, der illegale Menschenjagden organisiert. Auch der Tote hatte an diesen Jagden teilgenommen. Dann wird Michael Naseband vor dem Kommissariat von einem Spieler beschossen. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen