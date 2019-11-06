K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 90: Tod einer Rivalin
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Rietz und Vukovic werden Zeugen eines Mordes: Vor ihren Augen wird eine Frau von ihrer Freundin erschossen. Die Täterin hatte früher eine Beziehung mit dem Ehemann der Toten. Aber die tödliche Kugel kam nicht aus der Waffe der Exfreundin, die Frau wurde aus dem Hinterhalt von einem Scharfschützen erschossen. Rechte: Sat.1
