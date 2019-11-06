Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 91vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019

Eine Kinderärztin wird im Streichelzoo angeschossen - sie hatte gerade eine Therapiestunde mit einem leukämiekranken Mädchen. Die Frau verdächtigt ihren größten Konkurrenten: einen geldgierigen Kinderarzt, aber er hat ein Alibi. Die Kommissare rekonstruieren die Situation am Tatort, und plötzlich wird klar: Nicht die Ärztin war Ziel des Kugelhagels, der Täter hatte es auf die Mutter des Kindes abgesehen. Rechte: Sat.1

SAT.1
